وزيرة الهجرة: هذا أصعب موقف في حياتي2017-07-02 17:38:31
أوضحت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن حادث الانفجار الذي وقع في الأردن والذي أسفر عن مصرع 5 مصريين وإصابة 5 آخرين، هو أصعب موقف مر عليها.
وقالت في كلمتها خلال مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، اليوم الأحد، “كان لازم أقف معاهم أحسسهم إن وراهم راجل، وأنا راجعة من الأردن كنت حاسة إني البطة الكبيرة والمصابين هما البط الصغير اللي ماشي ورايا”.
ولفتت إلى أنها شخصية تحب الكمال، ودائما لديها احساس بجلد الذات، معقبة: “بعيط على طول، وبحاسب نفسي”.
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