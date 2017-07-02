قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمى باسمها، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها اليوم الأحد، للتوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوى من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل، على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد الثالث.

وأضاف “الطماوى”، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم اليوم، أن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع للنائب فى الوقائع المنسوبة إليه فى ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المحال لها، إذ واجه الطنطاوى اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.

وتتضمن قائمة المخالفات المنسوبة للطنطاوى، ما شهده اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد الطنطاوى عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بإلقاء “الميكرفون” الذى كان يتحدث عبره “الحسينى” على الأرض، لتسود القاعة بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس قائلا: “ما فعله الطنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأنه إتلاف للمال العام، فكسر الميكرفون جناية”.

يُذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كان قد قرر يوم 19 يونيو الماضى إحالة النائب أحمد الطنطاوى للجنة القيم، التحقيق معه فى التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه، وحول ملابسات الإحالة قال مكتب مجلس النواب فى بيان صادر عنه: “انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18 يونيو، فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد الطنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13 يونيو الماضى”.