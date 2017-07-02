غدا انطلاق اجتماعات اللجان الأربع الدائمة لـ"البرلمان العربي"2017-07-02 17:35:59
تنطلق غدًا بالقاهرة اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 3 و 4 يوليو 2017 م ، تمهيدا لانعقاد جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني يوم الاربعاء 11 شوال 1438 هـ الموافق 5 يوليو 2017م بالجامعة العربية .
تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي ، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة الى متابعة اخر مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة وهي القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ، والجولان العربي السوري المحتل .
وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار ، كما تستعرض تقريرا حول متابعة مستجدات اعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ في الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي ، وكذا تستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م ، وتبحث كيفية الاستفادة وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي عقدها البرلمان العربي في أبريل الماضي.
وسيكون على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين ، الى جانب قضايا حقوق الانسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي .
وتتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقريرا حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي ، وتقرير اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة باعداد تصور مبدئي لمشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وكذا تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، بالاضافة الى تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال واضافة البعد الاجتماعي لتقرير اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بشان الهجرة وحقوق الانسان .
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