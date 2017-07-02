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وزير الصحة: انتهى عهد الشراء الجزئي غير المركزي للمستلزمات الطبية
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

وزير الصحة: انتهى عهد الشراء الجزئي غير المركزي للمستلزمات الطبية

2017-07-02 17:32:45
كتب - متابعات

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أنه سيتم عقد اجتماع وزاري لتنظيم الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقال “راضي”، خلال تصريحات نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أنهم يستهدفون افتتاح 6 مستشفيات أخرى بمنظومة الشراء الموحد للمستلزمات، مؤكدًا أنه انتهى عهد الشراء الجزئي غير المركزي للمستلزمات الطبية.

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