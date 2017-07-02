الصحة: الدولة معنية بتطوير شركات الأدوية الحكومية..وافتتاح 6 مستشفيات خلال الشهر الجاري2017-07-02 17:30:25
قال الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، لمناقشة عمل لجنة الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية بحث تطوير منظومة الدواء خاصة مع وجود مصانع حكومية تابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية وشركات تتبع الحكومة من خلال مساهمة الحكومة فيها ومنها شركة أكديما والتي يتبعها 21 مصنعا وشركة، وشركات خاصة سواء محلية او متعددة الجنسيات، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من كل من وزارتي الصحة وقطاع الاعمال العام والرقابة الادارية للنهوض بقطاع الاعمال العام .
وأوضح وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان الدولة معنية بتطوير شركات الأدوية الحكومية ، مشيرا الى ان شركة افريفارم التابعة لشركة أكديما قامت بفتح مصنع جديد لها في احدى الدول الافريقية وهناك اهتمام أفريقي بالدواء المصري.
وكشف وزير الصحة عن اجتماع وزاري اخر تم عقده اليوم لبحث الشراء الموحد للاجهزة والمستلزمات الطبية في جميع قطاعات الدولة بما فيها وزارات الصحة والتعليم العالي والوزارات التي لها مستشفيات مثل النقل والداخلية .
وأشار الى انه تم تجربة هذا النظام في مايو 2016 من خلال لجنة شكلت في هذا الوقت وتم شراء كافة احتياجات المستشفيات من برلين، وسيتم خلال عام 2017 دعوة الشركات في شرم الشيخ لتنفيذ الشراء المجمع .
واوضح وزير الصحة انه سيتم افتتاح 6 مستشفيات خلال الشهر الجاري ليتم بذلك تجهيز 31 مستشفي جديدة خلال العام، اضافة لتجهيزات هذه المستشفيات التي ستتم من خلال الشراء الموحد، مضيفا أن السعر التقديري لحاجة المستشفيات في العام الماضي كان حوالي 500 مليون دولار تقريبا، والشراء الموحد تم شراء احتياجات وزارة الصحة 337 مليون دولار ، كما أنه يساهم في توفير احتياطي استراتيجي لمدة عام .
وأكد وزير الصحة أن عصر الشراء الجزئي انتهى وكل دول العالم تشتري شراء مجمعا ، مشيرا الى ان وجود قاعدة بيانات سيساهم في اتمام عملية الشراء الموحد
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