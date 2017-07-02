خطفت طفلتان الأضواء من الجميع خلال افتتاح مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، حيث نجحت الطفلتان أميرة ومريم أحمد عبدالرحمن أبو زهرة في إلهاب حماس الحضور بالتصفيق لعدد من المقطوعات الموسيقية الرائعة التي قدماتاها بعزف ثنائي رائع علي الكمان.

وعزفت الصغيرتان أميرة ومريم (12 و8 أعوام) أشهر المقطوعات العالمية لمدة 15 دقيقة متواصلة، حيث تفاعلت معهما السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أثناء عزفهما لمقطوعة (طلعت يا محلي نورها) للموسيقار سيد درويش وصفقت لعزفهما بحرارة شديدة، وحرصت الكابتن مني شندي قائد سلاح الصواريخ بالبحرية الإسترالية علي إلتقاط الصور التذكارية معهما.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الطفلة مريم حازت على العديد من الجوائز ولقبت بـ”الطفلة المعجزة” في عالم الموسيقي، مشيرة إلى أنها حرصت على دعوة الطفلتين أميرة ومريم من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) حتى يعرف أبناء الجيل الثاني والثالث الفعاليات التي تحدث في وطنهم مصر وإشراكهم في المجتمع المصري حتي يظل لديهم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

يشار إلي أن الطفلتين أميرة ومريم هما حفيدتا الممثل القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ونجلتا عازف البيانو المصري أحمد أبو زهرة.. وأميرة من مواليد عام 2005 وقامت بالعزف مع أكثر من 20 أوركسترا من أكبر الأوركسترا حول العالم، وقالت عنها إحدى الصحف الألمانية وهي في السابعة من عمرها “طفلة معجزة عزفت موسيقي الطفل المعجزة”، وتم تشبيها بـ”موتسارت” بعد أن قدمت مع أوركسترا ألماني “كونشرتو” الكمان لموتسرت، وفازت أميرة منذ أسابيع قليلة بالجائزة الأولي لأقوى مسابقة للموسيقى الكلاسيكية، والتي تقدم لها أكثر من 2400 طفل من جميع أنحاء أوروبا، وكانت تقدم بثا حيا لكل أنحاء العالم من خلال تليفزيون (إم تي في).

أما مريم أبو زهرة فهي الأخت الصغرى لأميرة، والتي شبت على عشق الموسيقي من شقيقتها الكبرى ووالديها، حيث بدأت العزف وهي في الثالثة من عمرها ومضت على خطى أميرة في الفوز بكل مسابقات الكمان للأطفال في ألمانيا موطن ولادتها، وعزفت لأول مرة وهي في السادسة من عمرها مع أوركسترا “مانهايم” الألماني، فقالت عنها الصحف الألمانية “ولادة معجزتين موسيقيتين في بيت واحد”.