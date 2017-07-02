ننشر أسماء المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، والحاصلين على البراءة فى قضية أحداث كرداسة والمتهمين الصادر عليهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم أحمد احمد المعلاوى وأحمد فاروق وصلاح فاروق عبد المعز وصلاح عبد الحميد ومحمود يحيى عبد الشافى وعلى محمود وعمرو محمود جمعة إبراهيم وعمرو فوزى حجازى واحمد سعد فرج ومحمد عبد النبى ومحمد فاروق ومحمد فايز ومحمد مبروك عبد العاطى وفاروق ماهر ومهدى محمد مهدى عوض ومحمود كمال شحاته وربيع عبد الباقى وعلى محمد على عبد العال ومعوض محمد معوض بيومى ومحمد كمال يوسف ومنصور محمد وعبدالناصر السيد محمد عمر محمد وإبراهيم محمد عبده احمد ونحاج محمد وعنتر محمد ابو رواش.

وعاقبت المحكمة 80 متهما بالسجن المؤبد وهم أشرف فهمى وأحمد سامى وحسين زين و وطارق وسام وأحمد شعبان على الجندى ويوسف عبد الرحمن حسن الجندى وهشام واحمد مصطفى محمد وإسلام عبد الباسط وناصر سمان وشريف أحمد محمود ومحمد ابراهيم امبابى وعلى المنعم على وفرحات محمد فرحات وسعيد محمود ومحمود زرزور رائد أحمد زيدان السبع وسامح محمد ابراهيم عبد الرحمن ومحمد إبراهيم عبد الغنى وعلاء رجب بهلول ومحمد سعيد فرج ومحمد على بسيونى فرج وسامى بدر ومحمد فتحى طنطاوى وأحمد عبد الفتاح وسيد عبدالسلام ومحمد حسين على حسين ومحمد رجب ورضا صلاح مصطفى وممدوح صلاح مصطفى وحمدى احمد محمد وناصر علام محمد ووعمرو يوسف وأحمد محمود صالح وياسر عبد المؤمن واحمد مصطفى ومصطفى عتريس ومحمود احمد عبد المجيد ومصطفى عبد الرحمن واحمد عبد الحميد وأسامة نجاح وغريب سعد وابراهيم محمود وسيد جعفر ومحمد ثابت عبد السلام وأسامة عبد الوهاب وخالد صلاح محمد على وعاصم جمال ومحمود محمد حجازى وأحمد محمد محمد حسن وكامل سلامة عبد الحميد وعمرو يوسف وبلال مكاوى ومحمود محمد ومصطفى حامد وزيدان كمال وسيد جمال زقزوق وصبرى زكريا ومصطفى سيد شعبان وعماد على رجب وعمر حمدى محمد احمد وعلاء مصطفى الشرقاوى ومحمد سعد محمود عبد الوهاب واحمد عصام محمد احمد حسن محمد على وأحمد السيد عبد المقصود وخالد عبد الناصر عمران واحمد محمد عبدالسلام ومهدى محمد ابو سنة.



والمتهمون الحاصلون على أحكام بالبراءة هم محمد حسين، وليد نجاح، طارق سعد، ياسر عبد الواحد، شريف السبع، عبد الكريم محمود ، ابراهيم حسن ، وحيد مبروك ، احمد حسنين، مصطفي عامر ، على محمود عبد الصمد ، وليد منير السيد، محمود على ، رحب محمد يونس، حسن على تاج الدين، طارق حسن شنن، عبد الحميد سنوني، محمد منسي، أحمد سليمان، سعيد مصطفى، عربي مصطفى.