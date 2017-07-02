أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن رفض قطر لمطالب دول المقاطعة الخليجية ومصر قبل انتهاء المهلة بساعات، يفجر الموقف ويعد حماقة كبرى.

وكتب خلفان عبر صفحته على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر :”فى فن التفاوض إذا أنهيت المهلة قبل موعدها بالرفض تكون قد صعدت وفجرت الموقف وارتكبت حماقة”، مضيفًا: “هذا بالفعل ما صنعه الوزير قليل الخبرة”.

ووجه خلفان حديثه لعزمى بشارة قائلا :”مفكر الكنيست الإسرائيلى بشارة عزمى...مبروك..!! عزلت قطر ..ماذا بعد ؟”.”.

وتابع :”شوف وزير خارجية قطر..المطالب مرفوضة...تعالوا نتفاوض...معاليك لا تفهم أن الرفض يلغى التفاوض”، لافتًا إلى أن مجلس التعاون الخليجى اليوم أمام سياسة قطرية يديرها الكذبة.

وأضاف قائلا :”عندما تنغمس مع الإرهابيين من الصعب التخلى عنهم وهذا المأزق الذى يواجه قطر”، مؤكدًا أن القطريون سيابيعون حاكمًا جديدًا لا محالة فى ظل ظروف التخبط القيادى الحالى.