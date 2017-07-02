أوضح البروفسور الفرنسى “فيليب جراتنر” رئيس إتحاد نقابات الصيادلة الفرنسية فى الرد على أسئلة عدد من المستهلكين لأجهزة التحاليل الذاتية المنزلية ، أن هذه الأجهزة تساهم فى الوقاية و الكشف المبكر عن بعض الأمراض ولكنها لا تغنى عن استشارة الطبيب المتخصص خاصة بالنسبة لمرضى السكر، الإيدز ، الحساسية ، نقص الحديد و سرطان البروستاتا والغدة الدرقية ، ومرضى اللايم.

و أشار طبيب أمراض السكر الفرنسى” أندريه جريمالدى” ، فى جامعة باريس ، إلي أن استخدام مريض السكر للتحليل الذاتى المنزلى يجب أن يكون لمتابعة مستوى المرض فقط ولا يغنى عن استشارة الطبيب المختص.”

أما طبيب الحساسية الفرنسى فى جامعة باريس” بيريك هورديه” فهو يرى أن ختبارات الحساسية المنزلية صعبة جدا لأن هناك إختبارات تحت الجلد يتبعها عينة من الدم للأجسام المضادة .

و أخيراً من الأفضل عدم الاعتماد كليا على هذه الاختبارات الذاتية و اللجوء إلى الطبيب المختص.