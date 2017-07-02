يقترح طبيب التغذية ومكافحة الشيخوخة الفرنسى “ألكسندرا دالو ” فى جامعة باريس ، نظاما غذائيا مستوحى من جزر هايتى ، يساعد على ترطيب الجسم فى أيام الصيف الحار و يزوده بالتغذية اللازمة .. فهو يركز على ثمرة الأفوكادو/ الغنية بفيتامين هـ المضاد للأكسده والغنية بالألياف ، ثم ينتقل إلى فاكهة الجوافة التى تحتوى على نسبة مرتفعه من فيتامين ج خمس أضعاف ما هو موجود فى البرتقال وغنية بالألياف وتنظم نسبة السكر حيث تأخذ كحلوى بعد الغداء.

أما المانجو فهى غنية بالبيتا – كاروتين مثلها مثل الشمام والمشمش وهى تحمى الجلد وتحتوى على فيتامين سى وهى تعطى الجسم الطاقة اللازمة له .

و أخيرا جوز الهند الذى يحتوى على الماء المنعشة للجسم يحتوى على البوتاسيوم والمضاد للشد العضلى و زيت جوز الهند مفيد للجسم .