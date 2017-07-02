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الأحماض الدهنية و الأوميجا -3 مهمة لوظائف الجسم
اوميجا

الأحماض الدهنية و الأوميجا -3 مهمة لوظائف الجسم

2017-07-02 16:41:40

أكد الباحثون فى” الوكالة الوطنية للأمن الغذائى و الصحة” الفرنسية أهمية الدور الذى تلعبه الأحماض الدهنية و الأوميجا -3 فى عمل المخ لدى البالغين و الشيوخ ، فلها تأثير فعال على الصحة الذهنية الخاصة الأكتئاب ومرض الألزهايمر.

و شرح الباحثان” أوليفيه مانزونى”و”صوفى لايه” فى الوكالة الفرنسية ، أن جسم الإنسان لا يستطيع تكوين الأحماض الدهنية و الأوميجا – 3 ، لذلك يجب البحث عنها فى الأغذية الغنية بهذة العناصر ، مثل الكبدة و الأسماك مثل الماكريل و البيض و البندق و زيت الصويا وبذر الكتان ، و عند وجود نقص فنى هذة العناصر ، فإن ذلك يؤدى إلى الأضطراب الذهنى والأكتئاب والضغط النفسى.

و قد أجريت التجارب على الفئران الذى لديهم نقص فى أوميجا – 3 من الشباب حتى البالغين فقد لاحظ إنخفاض فى نسبة الأحماض الدهنية فى قشرة الدماغ الأمامية المسئولة عن أخذ القرار و السلطة التنفيذية و التعقل وعند تزويدهم بجرعات من أوميجا- 3 تحسنت أحوالهم.

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