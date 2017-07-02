دراسة : السالمون و عين الجمل وبذور الشيا يكافحون سرطان الأمعاء2017-07-02 16:38:55
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن إستهلاك أسماك السالمون و عين الجمل وبذور الشيا(هى بذور أصغر من حبة السمسم و مذاقها مثل المكسرات تنمو فى أمريكا الجنوبية ، غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا -3 والأحماض الدهنية و الماغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد)، يعمل على مكافحة الإصابة بالأورام السرطانية القاتلة وفى مقدمتها سرطان الأمعاء ومنع إنتشاره فى الجسم.
ووفقا لدراسة أجراها فريق من العلماء بجامعة ” سكوتلندا”، تم تقسم هذة الأحماض الدهينة و الأوميجا-3 بعد تناول الطعام ، يعمل على إطلاق جزيئات لمكافحة الأورام السرطانية التى تهاجم الخلايا السرطانية بصورة مباشرة .. وتعد هذة الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف النقاب عن العلاقة بين هذة الأطعمة وسرطان الأمعاء .
فقد قام الباحثون بقياس كمية الإنزيمات التى تم إنتاجها عند تناول أوميجا- 3 و-6 الدهنية ، والتى وجدت فى البيض والمسكرات ، حيث تم طحنا ووضعها فى أغذية 650 مريض سرطان أمعاء ، ليتم المقارنة بين فرص بقاءهم على قيد الحياة .
وأظهرت النتائج – التى نشرت فى عدد يوليو من”المجلة البريطانية للسرطان”- أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الأنزيمات بفضل تناول الأوميجا -3 و -6 ، نجحوا فى مكافحة الأورام السرطانية بمعدلات أعلى من أقرانهم ممن لم يتناولوا هذة العناصر الغذائية الهامة .. كما وجدت الدراسة إنتشارا أقل بين الأورام السرطانية المتواجدة بالفعل وقللت من فرص الوفاة بين المرضى .
ويعتقد أن سرطان الأمعاء يعد رابع أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين المرضى والذى يودى بحياة المرضي فى غضون عام .
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