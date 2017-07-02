احتواء كتب الأطفال على العديد من الصور يحد من قدرتهم على القراءة الجيدة

تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة “ساسكس” فى بريطانيا ، إلى أن كتب الأطفال التى تحتوى على الكثير من الصور، يمكن أن تحد من قدرته على تعلم الكلمات .

فقد توصل علماء النفس فى جامعة”ساسكس” – فى الدراسة التى نشرت فى عدد 30 يونيو من مجلة “الرضع والأطفال”الطبية – إلي أن إحتواء الصفحة الواحدة على أكثر من صورة يمكن ان تعيق الطفل عن تعلم الكلمات خاصة فى مرحلة ما قبل الدراسة .

وقال “زوى فلاك”، الباحث فى جامعة “ساسكس” فى بيان صحفى:” إن نتائجنا تتناسب بشكل جيد مع نظرية الحمل المعرفى ، مما يوحى بأن معدلات التعلم تتأثر بمدى تعقيد المهمة .. و فى هذه الحالة ، من خلال إعطاء الطفل المعلومات الأقل فى آن واحد ، أو توجيههم إلى المعلومات الصحيحة ، يمكننا مساعدة الأطفال على تعلم المزيد من الكلمات “.

فقد قام الباحثون بقراءة القصص القصيرة لمجموعة من الأطفال بلغت أعمارهم الـ 3 سنوات ، بواقع صورة لكل صفحة .. فى حين تم قراءة القصص لمجموعة أخرى من الأطفال فى كل صفحة صورتين .

وأشارت المتابعة إلى أن الأطفال الذين تمت قراءة القصص بصورة واحدة فى الصفحة ستطاعوا تعلم ضعف معدل الكلمات التى تعلمها أطفال المجموعة الثانية التى إحتوت قصصهم على أكثر من صورة فى الصفحة الواحدة .