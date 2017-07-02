دراسة : السمنة فى مرحلة الطفولة يمكن أن تشكل خطرا على شرايين الأطفال فى وقت لاحق2017-07-02 16:31:17
حذرت دراسة طبية حديثة من معاناة الأطفال من البدانة ، لدورها فى زيادة مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع بينهم ، ليصبحوا عرضة للإصابة بتصلب الشرايين فى مرحلة المراهقة.
و تبين الدراسة ، التى أجراها مركز أبحاث الطب القلبية الوعائية التطبيقية والوقائية في جامعة توركو، فنلندا، أن عوامل الخطر القلبية الوعائية ، مثل زيادة الوزن، ضغط الدم المرتفع ،والبروتين الدهنى المنخفض الكثافة (الكوليسترول أل.دى.أل)، فضلا عن مقاومة الإنسولين مرتبطين مع إعتلال وظائف الشرايين فى مرحلة المراهقة ،و تتراجع كفاءة وقدرة الشرايين مع التقدم فى العمر ، لترتفع فرص تصلبها لتزيد فى نهاية المطاف فرص الإصابة بأمراض القلب ، الأوعية الدموية والنوبات القلبية و الموت القلبى فى نهاية المطاف ، حيث تؤثر صلابة الشرايين على مدى قدرة القلب على ضخ الدم اللازم لجميع أجزاء الجسم.
وكشفت الدراسة الطولية التى أجريت فى هذا الصدد على مجموعة من الأطفال والمراهقين ، لدراسة عوامل الخطر القلبية الوعائية ، مثل ضغط الدم المرتفع المؤثر على تصلب الشرايين فى مرحلة البلوغ ، عن إرتباط بين عوامل الخطر مع مرونة الشرايين فى مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ المبكر .
فقد تابع الباحثون أكثر من 1.000 طفل لمدة 27 عاما، حيث تم قياس عوامل الخطر القلبية بشكل متكرر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ ، ليتم قياس مرونة الشرايين بواسطة الموجات الفوق صوتية خاصة فى المرحلة العمرية مابين 11 – 19 عاما .
وقد أظهرت النتائج ، أن زيادة الوزن وضغط الدم المرتفع والكوليسترول ، إلى جانب مقاومة الإنسولين التى تم قياسها فى مرحلتى الطفولة والمراهقة ، ساهموا فى زيادة فرص تصلب الشرايين وتراجع كفاءتها فى سن مبكرة .. وقالت الدكتورة حنا ميكولا”، إحدي المشاركات فى الدراسة :” يمكن أن يسهم استقرار الوزن والتمتع بوزن معتدل مع عدم إرتفاع مستويات ضغط الدم المرتفع والكوليسترول فى تعزيز أسلوب حياة صحى”.
-
مجلة أمريكية: قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن "ترتيبات تآمرية" بين الأب والابن
تحت عنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الحاكم الفعلي لدولة قطر، مؤكدة أن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:27 GMT
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
التجارة: رفع الحظر عن صادرات مصر إلى شركة "ديزني" العالمية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية بدءا من الأول من يوليو الجاري، ...Sun, 02 Jul 2017 13:52:43 GMT
-
سيسكو تكشف النقاب عن تقنيات المستقبل التي يمكنها التنبوء بالأعمال
كشفت شركة سيسكو اليوم عن حلول الشبكات القائمة على النوايا والتي تمثل واحدة من أهم التطورات في شبكات الشركات ، ويأتي هذا الكشف تتويجا لرؤية سيسكو لإنشاء نظام ذكي ...Sun, 02 Jul 2017 14:12:31 GMT
-
السعودية تغرم المعتمرين المتخلفين عن المغادرة 50 ألف ريال
حذرت السعودية، اليوم الأحد، المعتمرين الذين يستمرون في إقامتهم بالمملكة انتظارا لأداء فريضة الحج، رغم انتهاء تأشيراتهم. ودعت المديرية العامة للجوازات، الوافدين ...Sun, 02 Jul 2017 14:01:50 GMT
-
"توتال" الفرنسية وإيران توقعان غدا عقدا للغاز
توقع مجموعة “توتال” الفرنسية التي تقود كونسورسيوم مع شركة “سي ان بي سي اي” الصينية اتفاقا غداً الاثنين بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل كبير للغاز في ايران لتكون ...Sun, 02 Jul 2017 13:12:30 GMT
-
عفيفي يؤكد أهمية فهم الوعاظ واستيعابهم قضايا المجتمع المعاصرة
أكد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر أهمية الفهم والاستيعاب والتركيز على القضايا المعاصرة التي تتعلق بالمفاهيم المغلوطة ...Sun, 02 Jul 2017 13:12:30 GMT
-
اكتشاف لوحتان للرسام رافاييل في متاحف الفاتيكان
اكتشفت لوحتان زيتيتان للرسام الإيطالي رافاييل، الذي عاش في عصر النهضة، خلال أعمال تجديد لإحدى قاعات متاحف الفاتيكان. وتردد أن رافاييل كان قد رسم لوحتين رمزيتين ...Sun, 02 Jul 2017 13:02:30 GMT
-
وزيرة الهجرة: «مصر تستطيع» تتويج لمجهودات سيدات مصر في الداخل والخارج
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” يأتي تتويجا واحتفالا بسيدات مصر وما يقدمنه في الداخل ...Sun, 02 Jul 2017 12:24:22 GMT