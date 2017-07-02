

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بجمع من الأئمة بأوقاف الجيزة بديوان عام الوزارة ، وبحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الجيزة، ولفيف من قيادات الدعوة بالوزارة ، ومديري الإدارات الفرعية بأوقاف الجيزة .

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالدعاة مهنئا لهم بعيد الفطر المبارك، مشيدًا بدورهم الدعوي خلال شهر رمضان المبارك من إلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر صلاة التراويح والمجهود الذي بذل في تهيئة الساحات لصلاة العيد، مشيرًا إلى أنه كان من أفضل الشهور أداء وأقلها مشكلات ، مؤكدًا أننا يجب أن نفرغ الوسع وأن نستنفد طاقاتنا في الدعوة إلى الله مخلصين ، مستلهمين سيرة سلفنا الصالح، فقد سئل أحدهم عن أحد العلماء العاملين، قيل له ما بال فلان؟ فقال: لو قيل له إن الساعة غدًا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء.

وحول تفعيل دور المسجد الجامع أوضح أنه سيكون من خلال المساجد الكبرى بعمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم مقسمة على مدار الأسبوع للبنين والبنات، مع تكثيف الدروس الدينية لترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في نفوس النشء ، مع اختيار واعظات للمساجد الجامعة لأداء الدروس اليومية للسيدات من أجل التوعية الدينية ونشر الأخلاق والقيم ، كما وجه معاليه بعمل حصر للمساجد الجامعة المشاركة في برنامج المسجد الجامع .