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شعبة التكييف: انتعاش في مبيعات أجهزة التكييف بسبب الموجة الحارة
تكييفات في السعودية - السعودية

شعبة التكييف: انتعاش في مبيعات أجهزة التكييف بسبب الموجة الحارة

2017-07-02 16:34:24
أ ش أ

صرح أحمد الوسيمي رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة اليوم الأحد بأن مبيعات التكييفات في السوق المصرية تشهد انتعاشا ملحوظا منذ بدء موسم الصيف والموجة الحارة حاليا حيث زادت بنسبة تجاوزت 30% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الذي سبقه.
وقال الوسيمي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - : “إن الفترة المقبلة ستشهد تزايد في حركة المبيعات خاصة خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل مع اشتداد الموجة الحارة” ..مشيرا إلى أن أسعار أجهزة التكييف هذا الصيف لم تشهد زيادات ملحوظة حيث لم تتجاوز 5 أو 6 % مقارنة بأسعارها في نهاية الصيف الماضي..منوها بأن المصانع قامت بدعم منتجاتها كما أن التجار يقومون بالبيع بأقل هامش ربح وذلك لتنشيط المبيعات.
وأضاف : أن ثبات سعر الدولار في السوق المصرية في الشهور الأخيرة أسهم في استقرار أسعار التكييفات في السوق..متوقعا أن تشهد أسعار الأجهزة ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية خلال الفترة من (سبتمبر إلى مايو الماضي) حيث زاد سعر غاز الفريون بنسبة وصلت إلى 170% والألومنيوم بنسبة 20 % والنحاس بنسبة 19 % والحديد بنسبة 7 %.
وأشار إلى أن صادرات مصر من أجهزة التكييف سجلت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية .. لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف أسهم في زيادة الاعتماد على المدخل المصري في عمليات التصنيع والتي تجاوزت 70%.
وقال رئيس شعبة التكييف والتبريد : إن تأثير رفع أسعار المواد البترولية على المصانع محدود للغاية وبالتالي أسعارها حيث لم تتأثر إلا في عمليات النقل “النولون” فقط بنسب وصلت إلى 25ر0% .
وحول تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة 1 % .. أوضح الوسيمي أن العديد من المصانع أكدت أنها ستتحمل هذه الضريبة نيابة عن المستهلك فيما بدأت بعض المصانع في رفع أسعارها اعتبارا من اليوم بذات النسبة.

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