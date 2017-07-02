وفقا لدراسة حديثة ، فإن الأطفال الذين يستمرون فى الرضاعة الطبيعية لفترة أطول من العامين ، يصبحون الأكثر عرضة للمعاناة من تسوس الأسنان .. فقد كشفت الأبحاث التى أجراها فريق من أطباء الأسنان فى جامعة “نيويورك”، عكف على تحليل سلوكيات الرضاعة الطبيعية واستهلاك السكريات بين 1.229 طفل فى مدينة “بيلوتاس” فى البرازيل” أن الأطفال الذين استمروا فى الرضاعة الطبيعية لأكثر من العامين ، أظهرت فحصوات أسنانهم معاناتهم تسوس بها فى مرحلة مبكرة من طفولتهم ، فضلا عن تآكل فى بعض الأسنان.

وأوضحت الدراسة، أنه من بين الأطفال المشاركين ، عانى 23.9% من تجويفات حادة فى الأسنان ، فيما عانى 48% منهم من مشكلات فى بينية وسطح الأسنان .. وكان الأطفال الذين تم رضاعتهم رضاعة طبيعية لمدة عامين كانوا فى خطر شديد بمقدار 2.4 مرة لتسوس الأسنان بالمقارنة بالاطفال الذين أستمرت فترة رضاعتهم قرابة العام.

وأوضح الباحثون ،أن هناك بعض الاسباب وراء العلاقة بطول فترة الرضاعة الطبيعية وتسوس الأسنان عند الأطفال ، وهو رضاعتهم أثناء الليل وهو يجعل الأسنان غير نظيفة لفترة طويلة حتى تتمكن الأم من تنظيفها فى الصباح .

قالت الدكتورة روتشي ساهوتا، وهي طبيب أسنان وناطقة باسم الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، إنه في حين يبدو أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد معينة على الأسنان، إلا أن أهم شيء يمكن للأمهات القيام به هو منع التجاويف في وقت مبكر ، بتنظيف أسنان الطفل عقب الرضاعة ليلا .. مؤكدة على أنه حتى حليب الأم به سكريات، وهو السبب وراء حب الأطفال له .

وتوصي ساهوتا الآباء بإحضار طفلهم إلى طبيب الأسنان بمجرد وصول أول الأسنان للتسوس ، كما قالت إنه من المهم للآباء أن يهتموا بأسنانهم لأنهم إذا كانوا يتقاسمون ملعقة مع طفلهم قد تنتقل البكتيريا منهم إلى أطفالهم لتزيد فرص إصابتهم بالتسوس .