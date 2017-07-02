دراسة : الأطفال الذين يتمتعون بمتوسط ذكاء مرتفع يعيشون عمرا أطول دون أمراض2017-07-02 16:26:23
توصلت دراسة طبية إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بمتوسط مرتفع هم الأكثر إستفادة لتقليل العديد من المخاطر الرئيسية المرتبطة بالوفاة ، بما فى ذلك أمراض القلب ، السكتة الدماغية، السرطان المرتبط بالتدخين وأمراض الجهاز التنفسى والخرف .
و فى أكبر دراسة من نوعها أجريت فى هذا الصدد حتى الآن عن أسباب الوفاة بين الرجال و النساء على المتداد الحياة ، تشير النتائج إلى إرتباط نمط الحياة ، خاصة تدخين التبغ ، وهو عنصر هام فى التأثير على مستويات الذكاء على الإختلافات فى معدل الوفيات .
كانت عدد من الدراسات السابقة قد أشارت الأفراد الذين لديهم معدلات ذكاء أعلى يميلون إلى العيش لفترة أطول بقليل ، مقارنة بأولئك الذين لديهم معدلات ذكاء أقل.
لذلك ، قام فريق من الباحثين فى جامعة ” أدنبرة” بفحص العلاقة بين درجات إختبار الذكاء التى تم قياسها فى سن 11 عاما ، وأسباب الوفاة الرئيسية للرجال والنساء حتى سن الـ 79 عاما.
وتستند النتائج على بيانات متحصلة من 33.536 رجلا و 22.299 إمرأة ، ولدوا فى سكوتلندا فى عام 1936، وقد أجرى إختبار ذكاء فى طفولتهم ، عند إلتحاقهم بالمدرسة وفى عمر الحادية عشرة ، ليتم ربط النتائج المتحصل إليها بأسباب الوفاة بينهم فى ديسمبر 2015 .
و قد شملت أسباب الوفاة أمراض الشريان التاجى، السكتة الدماغية ، السرطانات المحددة وأمراض الجهاز التنفسى والهضمى ، بالإضافة إلى الأسباب الخارجية (بما فى ذلك الإنتحار، و الخرف) .. وتأتى النتائج بعد الأخذ فى الإعتبار تأثير عدة عوامل فى مقدمتها ، العمر ، الجنس، الوضع الإجتماعى ، الإقتصادى ، حيث وجد الباحثون أن إرتفاع متوسط الذكاء فى مرحلة الطفولة ، كان مرتبطا بإنخفاض فى خطر الموت حتى سن الـ 79 عاما .. فعلى سبيل المثال ، ارتبطت نتيجة إختبار أعلى مع انخفاض خطر الوفاة بنسبة 28% من أمراض الجهاز التنفسى ، و 25% إنخفاض فى خطر الوفاة من أمراض القلب التاجية ، و 24% من خطر الموت من السكتة الدماغية.
ولوحظ ارتباطات بارزة أخرى سبب الوفيات الناجمة عن الإصابات بالسرطان المرتبط بالتدخين (خاصة الرئة والمعدة)، أمراض الجهاز الهضمى والخرف.. ولم يكن هناك إرتباط واضح بين ذكاء الطفولة والموت بسبب السرطان بين غير المدخنين.
-
مجلة أمريكية: قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن "ترتيبات تآمرية" بين الأب والابن
تحت عنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الحاكم الفعلي لدولة قطر، مؤكدة أن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:27 GMT
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
التجارة: رفع الحظر عن صادرات مصر إلى شركة "ديزني" العالمية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية بدءا من الأول من يوليو الجاري، ...Sun, 02 Jul 2017 13:52:43 GMT
-
سيسكو تكشف النقاب عن تقنيات المستقبل التي يمكنها التنبوء بالأعمال
كشفت شركة سيسكو اليوم عن حلول الشبكات القائمة على النوايا والتي تمثل واحدة من أهم التطورات في شبكات الشركات ، ويأتي هذا الكشف تتويجا لرؤية سيسكو لإنشاء نظام ذكي ...Sun, 02 Jul 2017 14:12:31 GMT
-
السعودية تغرم المعتمرين المتخلفين عن المغادرة 50 ألف ريال
حذرت السعودية، اليوم الأحد، المعتمرين الذين يستمرون في إقامتهم بالمملكة انتظارا لأداء فريضة الحج، رغم انتهاء تأشيراتهم. ودعت المديرية العامة للجوازات، الوافدين ...Sun, 02 Jul 2017 14:01:50 GMT
-
"توتال" الفرنسية وإيران توقعان غدا عقدا للغاز
توقع مجموعة “توتال” الفرنسية التي تقود كونسورسيوم مع شركة “سي ان بي سي اي” الصينية اتفاقا غداً الاثنين بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل كبير للغاز في ايران لتكون ...Sun, 02 Jul 2017 13:12:30 GMT
-
عفيفي يؤكد أهمية فهم الوعاظ واستيعابهم قضايا المجتمع المعاصرة
أكد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر أهمية الفهم والاستيعاب والتركيز على القضايا المعاصرة التي تتعلق بالمفاهيم المغلوطة ...Sun, 02 Jul 2017 13:12:30 GMT
-
اكتشاف لوحتان للرسام رافاييل في متاحف الفاتيكان
اكتشفت لوحتان زيتيتان للرسام الإيطالي رافاييل، الذي عاش في عصر النهضة، خلال أعمال تجديد لإحدى قاعات متاحف الفاتيكان. وتردد أن رافاييل كان قد رسم لوحتين رمزيتين ...Sun, 02 Jul 2017 13:02:30 GMT
-
وزيرة الهجرة: «مصر تستطيع» تتويج لمجهودات سيدات مصر في الداخل والخارج
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” يأتي تتويجا واحتفالا بسيدات مصر وما يقدمنه في الداخل ...Sun, 02 Jul 2017 12:24:22 GMT