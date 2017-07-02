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‎ "قطان" ينفي قيام خادم الحرمين الشريفين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير
سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة أحمد عبد العزيز قطان

‎ "قطان" ينفي قيام خادم الحرمين الشريفين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير

2017-07-02 16:14:41
محيط ـ خاص

نفى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان، صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، من تصريحات بعض المصادر التي تزعم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، سوف يغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوماً يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي “تيران وصنافير”.

وأهاب مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي، بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار وذلك حفاظاً على مصداقية وسائل الاعلام أمام الرأي العام.

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