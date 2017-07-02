فازت شركة “بريزنتيشن” بمزايدة رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن قدمت أعلى عرض خلال المزايدة التي تقدم لها معها “وكالة الأهرام للإعلان، ووكالة الأخبار”.

وجاء فوز شركة “برزينتيشن” بعد أن تقدمت بعرض مقابل 405 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية موسم 2016-2017، وحتى نهاية كأس العالم 2022.

من جانبه، تقدم أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتهنئة لشركة بريزنتيشن، متمنيا لها التوفيق في الفترة القادمة، مشيدا بالعمل الذي قدمته الشركة خلال مدة الرعاية السابقة طوال الثلاث سنوات الماضية.

وقال محمد كامل رئيس شركة “برزينتيشن” -في تصريح اليوم الأحد- إن هذا العقد يعد تاريخيا، وهو الأكبر في تاريخ اتحاد الكرة، وقدم الشكر لمنافسي الشركة في المزايدة، ووجه الدعوة لهما للتعاون مع شركته في الفترة القادمة، وكذلك الشركات الراعية للاتحاد.