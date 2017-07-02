حزب رئيس الوزراء الياباني في طريقه للهزيمة بانتخابات طوكيو2017-07-02 16:16:48
أظهر استطلاع لآراء الخارجين من لجان الاقتراع أن الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طريقه لهزيمة منكرة في انتخابات في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأحد.
وظاهريا تعتبر انتخابات مجلس مدينة طوكيو بمثابة استفتاء على إدارة رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي لكن ضعف أداء حزب آبي في الاقتراع سيعتبر أيضا انتقادا لحكمه المستمر منذ أربع سنوات ونصف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ان.اتش.كيه إن حزب كويكي (سكان طوكيو أولا) وحلفاءه في طريقهم للحصول على ما بين 73 و85 مقعدا في المجلس الذي يضم 127 مقعدا. وتشير التوقعات إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيحصل على ما بين 13 و39 مقعدا انخفاضا من 57 مقعدا قبل الاقتراع فيما قد يكون أسوأ أداء له.
وقالت كويكي في تصريحات بثها التلفزيون بعد صدور نتائج استطلاع آراء الخارجين من لجان الاقتراع “أشعر بسعادة غامرة لأنني حظيت بتفهم الجميع”. وقالت ان.اتش.كيه إن من المتوقع أن يفوز حزبها الجديد بما بين 48 و50 مقعدا.
وكانت الانتخابات السابقة في طوكيو بمثابة مؤشر للاتجاه على مستوى البلاد. ففي انتخابات طوكيو في عام 2009 التي حصل فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي على 38 مقعدا فقط أعقبتها هزيمة الحزب في الانتخابات العامة في ذلك العام لكن هذه المرة لن تجرى انتخابات لمجلس النواب قبل أواخر عام 2018.
وكويكي وهي وزيرة دفاع سابقة وعضو سابق بالحزب الديمقراطي الليبرالي تنادي بالإصلاح كانت تهدف أن يفوز حزبها وحلفاؤه بأغلبية المجلس لإنهاء هيمنة الحزب الديمقراطي الليبرالي عليه.
والأداء القوي لحزب كويكي قد يثير تكهنات بأنها قد تسعى لمنصب على مستوى البلاد لكن ذلك قد لا يحدث قبل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية عام 2020 .
كما أن منافسي آبي من داخل حزبه قد يتشجعون بضعف أداء الحزب في الانتخابات لمنافسته على قيادة البلاد في 2018 التي إذا فاز فيها آبي سيصبح الزعيم الأطول خدمة في البلاد وستتعزز آماله في تعديل الدستور السلمي الذي في مرحلة ما بعد الحرب.
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