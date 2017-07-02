 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 05:10 مساءً
روابط سريعة
الحمل خارج الرحم .. حالة تهدد حياة العديد من الحوامل
الحمل

الحمل خارج الرحم .. حالة تهدد حياة العديد من الحوامل

2017-07-02 16:09:49

يعد”الحمل خارج الرحم”، السبب الرئيسى للوفيات بين الحوامل، وهو حالة نادرة يتطور خلالها الجنين خارج تجويف الرحم الطبيعى .. ففى الحمل الطبيعى ، يطلق المبيض بيويضة فى أنبوب فالوب، وفى حال إجتماع البويضة مع الحيوانات المنوية ، تتحرك البويضة المخصبة إلى الرحم لربط بطانة لها ، ويستمر نمو الجنين خلال الأشهر التسعة .. إلا أنه فى حالات قليلة، تبقى البويضة المخصبة فى قناة فالوب ، وفى هذه الحالة ، تسمى هذه الحالة “الحمل خارج الرحم” أو “الحمل البوقى”، و للأسف لا يمكن لهذا الحمل الاستمرار وتحتاج الحامل معه إلي الإهتمام والعناية الفورية من خلال قسم الطوارىء .

يحدث الحمل خارج الرحم فى الغالب خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل ، حتى قبل أن تدرك المرأة أنها حامل ، وعادة ما يكتشف الأطباء الأمر فى الأسبوع الثامن الحمل .. وترجع الأبحاث السبب الرئيسى للحمل خارج الرحم إلى تلف قناة فالوب ، حيث لا تسمح للبويضات المخصبة بالدخول إلى الرحم ، ذلك تنمو البويضة فى قناة فالوب أو فى مكان آخر خارج التجويف الطبيعى .

و يوضح الدكتور”أرتشانا داوان باجاج”، طبيب أمراض النساء والتوليد ، فى مركز تغذية الرضع فى نيويورك، أن الكشف المبكر هو الحل الوحيد للوقاية من هذة المخاطر والأعراض المبكرة للحمل خارج الرحم، ومنها آلام الحوض أو البطن ، النزيف المهبلى الخفيف، الثغيان والقىء، ألم أسفل البطن ، فضلا عن تشنجات حادة فى منطقة البطن ، ألم على جانب واحد من الجسم ألم فى الكتف والعنق والمستقيم .. وفى حال معاناة الحامل من تمزق فى قناة فالوب ، تعانى الحامل من ألم ونزيف شديدين وفى بعض الحالات حدوث حالات إغماء”.. وأضاف، فى بعض الأحيان قد لا يكون لدي الحامل أية أعراض ، وفى هذه الحالة ، فالفحوصات الروتينية بالموجات الفوق صوتية فى المراحل المبكرة من الحمل قد تظهر الحمل خارج الرحم .. وفى حالة وجود شكوك ، يتم إجراء تحليل دم “لمصل بيت” للمساعدة فى التشخيص”.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3