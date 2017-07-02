يعد”الحمل خارج الرحم”، السبب الرئيسى للوفيات بين الحوامل، وهو حالة نادرة يتطور خلالها الجنين خارج تجويف الرحم الطبيعى .. ففى الحمل الطبيعى ، يطلق المبيض بيويضة فى أنبوب فالوب، وفى حال إجتماع البويضة مع الحيوانات المنوية ، تتحرك البويضة المخصبة إلى الرحم لربط بطانة لها ، ويستمر نمو الجنين خلال الأشهر التسعة .. إلا أنه فى حالات قليلة، تبقى البويضة المخصبة فى قناة فالوب ، وفى هذه الحالة ، تسمى هذه الحالة “الحمل خارج الرحم” أو “الحمل البوقى”، و للأسف لا يمكن لهذا الحمل الاستمرار وتحتاج الحامل معه إلي الإهتمام والعناية الفورية من خلال قسم الطوارىء .

يحدث الحمل خارج الرحم فى الغالب خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل ، حتى قبل أن تدرك المرأة أنها حامل ، وعادة ما يكتشف الأطباء الأمر فى الأسبوع الثامن الحمل .. وترجع الأبحاث السبب الرئيسى للحمل خارج الرحم إلى تلف قناة فالوب ، حيث لا تسمح للبويضات المخصبة بالدخول إلى الرحم ، ذلك تنمو البويضة فى قناة فالوب أو فى مكان آخر خارج التجويف الطبيعى .

و يوضح الدكتور”أرتشانا داوان باجاج”، طبيب أمراض النساء والتوليد ، فى مركز تغذية الرضع فى نيويورك، أن الكشف المبكر هو الحل الوحيد للوقاية من هذة المخاطر والأعراض المبكرة للحمل خارج الرحم، ومنها آلام الحوض أو البطن ، النزيف المهبلى الخفيف، الثغيان والقىء، ألم أسفل البطن ، فضلا عن تشنجات حادة فى منطقة البطن ، ألم على جانب واحد من الجسم ألم فى الكتف والعنق والمستقيم .. وفى حال معاناة الحامل من تمزق فى قناة فالوب ، تعانى الحامل من ألم ونزيف شديدين وفى بعض الحالات حدوث حالات إغماء”.. وأضاف، فى بعض الأحيان قد لا يكون لدي الحامل أية أعراض ، وفى هذه الحالة ، فالفحوصات الروتينية بالموجات الفوق صوتية فى المراحل المبكرة من الحمل قد تظهر الحمل خارج الرحم .. وفى حالة وجود شكوك ، يتم إجراء تحليل دم “لمصل بيت” للمساعدة فى التشخيص”.