تساءلت نجلاء سامي، زوجة الشهيد عامر عبدالمقصود، إحدى ضحايا مذبحة كرداسة، عن مصير سامية شنن احدى المتهمات في قضية مذبحة كرداسة، قائلة : “أين سامية شنن التي شاركت في التمثيل بجثمان الشهيد عامر عبدالمقصود؟!”، مضيفة “عايزة أعرف إزاي اسم سامية شنن ميجيش في المحكوم عليهم بالإعدام.. عايزة أعرف مصيرها”.

وأضافت “سامي”، في مداخلة هاتفية لفضائية “أون لايف”، اليوم الأحد، ” دي عذبت زوجي، وشربته مية نار.. وقالت إنها مسحت بزوجي تراب ناهيا” .. “أنا منتظرة الحكم في القضية من 4 سنوات”.

وقضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشارمحمد شرين فهمي، اليوم الأحد ، فى مذبحة كرداسة بمعاقبة بمعاقبة ٨٠ متهما بالمؤبد بينهم سامية شنن ، بينما قضت بإعدام 20 آخرين .

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.