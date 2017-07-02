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مقتدى الصدر يطالب بإقالة وزير الكهرباء العراقي
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر يطالب بإقالة وزير الكهرباء العراقي

2017-07-02 16:05:30
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طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، باستجواب وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، وإقالته “إذا ثبت تقصيره”.

وقال مكتب الصدر، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن “مقتدى الصدر زار محطة الكهرباء الغازية في محافظة النجف الأشرف للاطلاع عليها على خلفية التظاهرات الأخيرة في المحافظة”.

وتابع، أن الصدر “طالب باستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، وإقالته إذا ثبت تقصيره”، واعتبر الصدر، بحسب البيان، أن “المرجعية الدينية خط أحمر ولا يمكن قبول التجاوز عليها”. وشهدت مدينة النجف منذ الخميس الماضي تظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين ‏واقع الطاقة الكهربائية.

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