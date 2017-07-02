حذرت السعودية، اليوم الأحد، المعتمرين الذين يستمرون في إقامتهم بالمملكة انتظارا لأداء فريضة الحج، رغم انتهاء تأشيراتهم.

ودعت المديرية العامة للجوازات، الوافدين بتأشيرات زيارة او عمرة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، وبوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون مخالفة نظام الإقامة بالمملكة.

وأكدت أن كل متأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة بتأشيرة الدخول الممنوحة له، ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، ثم الترحيل.

من جهة أخرى دعت المديرية، شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة بشأن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

وقالت: إن من يتأخر في الإبلاغ ستطبق بحقه غرامة 100 ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، محذرة أصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام الإقامة وأن من يقوم بذلك ستُطبق بحقه العقوبات.

كانت وزارة السياحة المصرية، رفضت استغلال حق تنظيم برامج العمرة في شهر شوال، موضحة أن بعض المعتمرين قد يتخلفون عن العودة بداعي أداء مناسك الحج قبل المغادرة، نظرا لارتفاع أسعار البرامج، وحددت تنظيم برامج العمرة فقط على أشهر رجب وشعبان ورمضان.