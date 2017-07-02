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ستانلىي يتعادل للزمالك أمام كابس يونايتد
ستانلي

ستانلىي يتعادل للزمالك أمام كابس يونايتد

2017-07-02 15:58:48
متابعات

تعادل النيجيرى ستانلى، مهاجم الزمالك، لفريقه أمام كابس يونايتد الزيمبابوى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد هرارى الدولى، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وكان قد تقدم كابس يونايتد على الزمالك فى الدقيقة 31.

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