كشفت شركة سيسكو اليوم عن حلول الشبكات القائمة على النوايا والتي تمثل واحدة من أهم التطورات في شبكات الشركات ، ويأتي هذا الكشف تتويجا لرؤية سيسكو لإنشاء نظام ذكي بإمكانه توقع الافعال والإجراءات، وتوقيف التهديدات الأمنية في مساراتها، ويمكنه ايضا الاستمرار في التطور والتعلم.

وسوف تساعد هذه الحلول الشركات على فتح فرص جديدة وحل التحديات التي كان يصعب حلها في الماضي في عصر زيادة الربط والاتصال مع تواجد انتشارالتكنولوجيا.

وتعتبر هذه الشبكة الجديدة هي نتيجة سنوات من البحث والتطوير من قبل سيسكو لإعادة اختراع الشبكات لعصر بات مهندسي الشبكات فيه يقومون بإدارة مئات الأجهزة واليوم من المتوقع أن يتمكنوا من إدارة مليون جهاز معا بحلول عام 2020.

ويقول تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو “لم تكن الشبكة أبدا أكثر أهمية من الوقت الحالي لنجاح الأعمال التجارية، ولكنها لم تكن تقع تحت ضغط كبير ، من خلال بناء شبكة أكثر بديهية وذكاء، فنحن نقوم بخلق منصة ذكية واكثر اماناً لا مثيل لها ليس فقط لليوم أو للحاضر ولكن ايضا للمستقبل مما يدفع الشركات إلى الأمام ويخلق فرصاً جديدة للاشخاص والشركات والمنظمات في كل مكان”.

واليوم تدير الشركات شبكاتها من خلال عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية التي لا يمكن استدامتها في هذا العصر الجديد.ويقوم نهج سيسكو بخلق نظام ذكي يمكنه التعلم باستمرار، ويمكنه ايضا ان يتكيف، ويحمي ويتحول إلى الميكنة لتحسين عمليات الشبكة والدفاع عنها ضد مشهد التهديد الحالي شديد التطور.

ومن جانبه يقول أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو مصر ” إن تحليلات المرور المشفرة من سيسكو يمكنها حل تحدي أمن الشبكات الذي كان يعتقد سابقا أنه غير قابل للحل ، حيث تستخدم ETA سيسكو تالوس للاستخبارات السيبرانية للكشف عن بصمات الهجوم المعروفة حتى في حركة المرور المشفر، مما يساعد على ضمان الأمن مع الحفاظ على الخصوصية.”

ومع وجود الغالبية العظمى من حركة المرور على الإنترنت في العالم على شبكات سيسكو، فقد استخدمت الشركة موقفها المتميز لالتقاط وتحليل هذه البيانات ذات القيمة الهائلة من خلال توفير تكنولوجيا المعلومات مع رؤى دقيقة لنقاط الشذوذ وتوقع المشاكل في الوقت الحقيقي، دون المساس بالخصوصية. من خلال ميكنة الشبكة وتضمين أجهزة يمكنها التعلم الآلي والتحليلات على مستوى مؤسسي، وبهذا فإن سيسكو تمكن من الإدارة بعد ان كانت الاعمال غير قابلة للإدارة من قبل وتسمح لتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على الاحتياجات الاستراتيجية للأعمال.

بالفعل فقد قامت العديد من الشركات والمنظمات العالمية الرائدة باجراء تجارب ميدانية لحلول الجيل التالي من الشبكات، بما في ذلك منظمات وشركات مثل ناسا و رويال كاريبان كروزيز.

مستنيرة من السياق ومدعومة بالنية

ومع هذا النهج الجديد، تقوم سيسكو بتغيير المخطط الأساسي للتواصل مع الأجهزة المعاد تصورها والبرمجيات الأكثر تقدما. وسيتيح هذا التحول من الشبكات المرتكزة على الأجهزة إلى الشبكات القائمة على البرمجيات والتي ستمكن العملاء من تجربة قفزة نوعية في سرعة الحركة والإنتاجية والأداء. والشبكة الجديدة هي شبكة ذكية ومنصة آمنة للغاية - مدعومة بالنية ومستنيرة من السياق:

•النوايا: تتيح الشبكات القائمة على النوايا انتقال تكنولوجيا المعلومات من العمليات التقليدية المملة إلى النية الميكنة، مما يجعل من الممكن إدارة الملايين من الأجهزة في دقائق - وهو تطور حاسم لمساعدة المنظمات التنقل عبر مشهد التكنولوجيا المتوسع عن أي وقت مضى.

•السياق: تفسير البيانات في السياق هو ما يمكن الشبكة من تقديم رؤى جديدة. والبيانات ليست مجرد هي المهمة ولكن السياق المحيط بها له اهمية كبرى - من، ماذا، متى وأين وكيف. وتقوم الشبكة البديهية الذكية بتفسير كل ذلك مما يؤدي إلى تحسين الأمن، واقامة تجارب أكثرتخصصا وعمليات اكثر سرعة.

•التنبوء: توفر الشبكة الجديدة التعلم الآلي على نطاق واسع. وتستخدم سيسكو البيانات الضخمة التي تتدفق من خلال شبكاتها حول العالم، مع التعلم الآلي المدمج، مع إطلاق العنان لتلك البيانات لتوفير رؤى قابلة للتنبؤ وقابلة للتنفيذ.

التكنولوجيات التي تعمل على الشبكة البديهية الذكية

الهندسة المعمارية الرقمية لشبكة سيسكو (DNA) توفر للعملاء مجموعة من الأجهزة والبرمجيات المبتكرة لجلب العصر الجديد من الشبكات إلى الحياة. واليوم تقوم سيسكو بإدخال مجموعة من تقنيات وخدمات سيسكو DNA المصممة للعمل معا كنظام واحد وتتيح للعملاء امكانية التحرك بسرعة رقمية:

مركز DNA. هو لوحة تحكم إدارية مركزية بديهية توفر نهج متكامل لفرق تكنولوجيا المعلومات قائم على النوايا يشمل التصميم، وتوفير الاساسيات، والسياسة والتأكيد. مع رؤية كاملة وسياق ممتد عبر الشبكة بالكامل، ويسمح مركز DNA - عن طريق تكنولوجيا المعلومات - بمركزية الإدارة لجميع وظائف الشبكة.

الولوج إلى البرامج المعرفة (اس دي اكسيس) . يستخدم اس دي اكسيس تطبيق السياسات الآلية وتجزئة الشبكة عبر نسيج شبكة واحدة لتبسيط الوصول إلى الشبكة للمستخدمين والأجهزة والأشياء بشكل كبير من خلال ميكنة المهام اليومية مثل التكوين وتوفير المخصصات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها،وتقوم اس دي اكسيس بتقليص الوقت اللازم لتكييف الشبكة، وتحسن حل المشاكل وتقلص وقته من أسابيع وشهور إلى ساعات، وتقلل بشكل كبير من تأثير الاختراق الأمني. وقد أظهرت التحليلات الميدانية الأولية مع العملاء والاختبارات الداخلية انخفاضا في وقت توفير مخصصات الشبكة بنسبة 67٪، وتحسين حل المشاكل بنسبة 80٪، وانخفاض تأثير خرق الأمن بنسبة 48٪، ووفورات في مصروفات التهشغيل بنسبة 61٪.

منصة بيانات الشبكة وضمانها. تصنف هذه المنصة القوية الجديدة للتحليلات وتربط بين كمية هائلة من البيانات التي تعمل على الشبكة وتستخدم خاصية تعلم الآلة لتحويلها إلى تحليلات تنبؤية، وذكاء الأعمال ورؤى قابلة للتنفيذ يتم تسليمها من خلال خدمة ضمان مركزDNA.

تحليلات المرور المشفرة. اليوم، ما يقرب من نصف الهجمات السيبرانية مخفية في حركة المرور المشفرة وهذا العدد يتزايد. من خلال الاستفادة من سيسكو تالوس للاستخبارات السيبرانية تالوس وتعلم الآلة لتحليل أنماط حركة البيانات الوصفية، يمكن للشبكة التعرف على بصمات التهديدات المعروفة حتى في حركة المرور المشفرة، دون فك الشفرة والتأثير على خصوصية البيانات. فقط سيسكو يمكن أن تمكن تكنولوجيا المعلومات من الكشف عن التهديدات في حركة المرور المشفرة بدقة تصل إلى 99٪، مع أقل من 0.01٪ ايجابيات كاذبة. ونتيجة لذلك، توفر الشبكة الجديدة الأمان مع الحفاظ على الخصوصية.

سيسكو كاتاليست 9000 لتحويل المحفظة. تقدم سيسكو عائلة جديدة من المحولات التي بنيت من الألف إلى الياء للحقائق الجديدة للعصر الرقمي، والتي تركز على متطلبات التنقل، والسحابة، وانترنت الاشياء، والأمن. ويوفر سيسكو كاتاليست 9000 أمن لا مثيل له، وبرمجة وأداء من خلال الابتكار على طبقات الأجهزة (أسيك) والبرمجيات (أي أو اس اكس ايي).

الاشتراك في البرمجيات. تعمل سيسكو الآن على جعل الاشتراك في البرمجيات عنصرا أساسيا في محفظة التحول الرئيسية في الحرم الجامعي. عند شراء عائلة كاتاليست 9000 الجديدة للمحولات، سيتمكن العملاء من الوصول إلى قدرات برنامج DNA عن طريق الاشتراك، إما عن طريق مجموعة برامج سيسكو وان المجمعة مسبقا أو المكونات الاختيارية. ويتيح برنامج سيسكو وان المتوفر عبر محفظة الشبكات المؤسسية بالكامل للشركات إمكانية الوصول إلى الابتكار المستمر والقدرة على التنبؤ بالميزانية وطريقة أكثر مرونة لاستهلاك التكنولوجيا.

خدمات DNA. ولمساعدة العملاء على تبني الشبكات البديهية مع السرعة والثقة، أنشأت سيسكو مجموعة جديدة من الخدمات التي تستفيد من خبرتنا المثبتة وأفضل الممارسات والأدوات المبتكرة. وسواء كان العملاء يبحثون عن تحويل شبكتهم بالكامل أو دمج قدرات جديدة للأمن والتشغيل الآلي في شبكتهم الحالية، فإن لدى سيسكو دورة حياة شاملة للاستشارات والتنفيذ والتحسين والخدمات التقنية لمساعدتهم في رحلتهم. ويمكن لشركاء قنوات سيسكو أيضا إعادة بيع هذه الخدمات وبناء ممارسات الشبكات التي تتضمن البرمجيات والأمان والتشغيل الآلي والتحليلات لعملائها.

مركز المطورين. تقوم سيسكو بتدشين مركز ديفنيت DNA الجديد للمطورين ذا الموارد لمساعدة المطورين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات على إنشاء تطبيقات تعمل بالطاقة ودمجها ضمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات وسير العمل. ويتضمن ذلك مسارات تعليمية جديدة، وموارد لدعم للمطورين لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومهارات الانشاء.