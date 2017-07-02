توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم (الأحد) إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان للمشاركة في أعمال قمة تجمع “الفيشجراد” الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر.

ومن المقرر أن يستهل الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في العاصمة المجرية غدا الإثنين بعقد قمة مصرية مجرية مع رئيس الحكومة اوربان يبحث خلالها ما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وسبل تعزيز هذا الزخم والارتقاء به نحو مستويات أكبر على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية كافة خلال الفترة المقبلة، وفور انتهاء المباحثات يعقد قائدا البلدين، مؤتمرا صحفيا بمقر رئاسة الوزراء، كما يجري الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.