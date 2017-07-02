سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الاسبوع مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، عقب العودة من عطلات عيد الفطر وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات اليوم عند مستوى 2ر695 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 784 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 68ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 36ر13487 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 15ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 86ر656 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو67ر0 فى المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 38ر1519 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق شهدت عودة شرائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار خاصة على الاسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والعقارات.