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طبيب الأهلي: فرص لحاق حمودي بمباراة القطن الكاميروني ضئيلة بسبب الإصابة
أحمد حمودي

طبيب الأهلي: فرص لحاق حمودي بمباراة القطن الكاميروني ضئيلة بسبب الإصابة

2017-07-02 15:19:55
أ ش أ

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فرص لحاق أحمد حمودي لاعب الفريق بمباراة القطن الكاميروني صعبة.

وأوضح محمود - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الأحد - أن فرص لحاق حمودي بلقاء القطن الكاميروني المقرر له السبت المقبل ضئيلة، بسبب معاناته من الإصابة.

ويلعب الأهلي مع القطن الكاميروني يوم السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد حمودي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمس السبت أمام فريق زاناكو الزامبي، وتقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي بعد غد الثلاثاء، عقب عودة الفريق من زامبيا، من أجل تحديد فترة غيابه عن الملاعب.‎

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