تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء ، وضبط فردين تكفيريين وكمية من المواد المخدرة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة - في بيان له اليوم - إن جسم النفق الرئيسي الذي تم تدميره يبلغ عمقه حوالى 10 أمتار وعثر بداخله على 3 مواتير سحب وكابلات كهرباء واتصالات فضلا عن ضبط دراجتين ناريتين خاصتين بالعناصر التكفيرية بالإضافة إلى ضبط فردين تكفيريين وبندقية آلية وخزنتين وكمية من الذخائر.

وأضاف المتحدث : أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على 4 آلاف و610 كجم من نبات البانجو المخدر وضبط عربة فنطاس مياه بداخلها 659 قاروصة سجائر معده للتهريب.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم ، مؤكدا مواصلة قوات الجيش الثاني الميداني جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم .