 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 03:37 مساءً
روابط سريعة
المتحدث العسكري : اكتشاف وتدمير نفق رئيسي وضبط تكفيريين اثنين بشمال سيناء
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المتحدث العسكري : اكتشاف وتدمير نفق رئيسي وضبط تكفيريين اثنين بشمال سيناء

2017-07-02 15:06:26
أش أ

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء ، وضبط فردين تكفيريين وكمية من المواد المخدرة.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة - في بيان له اليوم - إن جسم النفق الرئيسي الذي تم تدميره يبلغ عمقه حوالى 10 أمتار وعثر بداخله على 3 مواتير سحب وكابلات كهرباء واتصالات فضلا عن ضبط دراجتين ناريتين خاصتين بالعناصر التكفيرية بالإضافة إلى ضبط فردين تكفيريين وبندقية آلية وخزنتين وكمية من الذخائر.
وأضاف المتحدث : أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على 4 آلاف و610 كجم من نبات البانجو المخدر وضبط عربة فنطاس مياه بداخلها 659 قاروصة سجائر معده للتهريب.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم ، مؤكدا مواصلة قوات الجيش الثاني الميداني جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3