مؤتمر «مصر تستطيع» يصدر الأحد ميثاق للمرأة المصرية بالخارج2017-07-02 15:03:58
“مصر تستطيع بالتاء المربوطة” يصدر في ختام أعماله غدا “إعلان القاهرة”
يصدر مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” في جلسته الختامية مساء غد الاثنين “إعلان القاهرة” (ميثاق للمرأة المصرية بالخارج)”.
ومن المقرر أن تكرم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج خلال الجلسة المشاركات في المؤتمر، كما يلقي الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا كلمة يتم بعدها اعلان قرارات وتوصيات المؤتمر.
ويعقد المؤتمر غدا ثلاث جلسات عمل تتناول موضوعات المرأة الهجرة والمواطنة والتمكين، الاقتصاد تحديات وحلول، الثقافة والفن والإعلام..عناصر خلق الوعي ويرأسها كل من السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي وحلمي النمنم وزير الثقافة.
ويستهدف المؤتمر في المقام الأول توفير قنوات اتصال وتواصل بين الدولة المصرية الممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة والسيدات المصريات في الخارج وتعميق الانتماء لمصر بين شباب الجيل الثانى والثالث في المهجر من خلال المرأة كأم، وزوجة، وشقيقة، ومعلمة وتوجيه رسالة غير مباشرة للعالم الخارجي باختيار القاهرة مقرا له عن مدى ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار مما يسهل ترويج المقصد السياحى المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى يدعم الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات القومية والمناطق الاقتصادية المطروحة عالميا.
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