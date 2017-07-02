وزير الصحة : استحداث ٨ تخصصات جديدة لتطوير التعليم الفني الصحي2017-07-02 14:59:01
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استحداث 8 تخصصات فنية جديدة للوصول إلى مستوى فني متطور لمواكبة المعايير والمواصفات العالمية.. جاء ذلك مساء امس السبت خلال اجتماع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان والدكتورة أماني شبل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض لمناقشة آلية تطوير التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة.
وأوضح وزير الصحة والسكان ان التخصصات الفنية الجديدة هي (فني العظام-صيانة الأجهزة الطبية- الصناعات الدوائية- التغذية العلاجية- التثقيف الصحي- المراقب الصحي- التخدير- البصريات)، بالإضافة إلى تطوير 6 تخصصات موجودة فعليًا، حيث تم تعديل سنوات الدراسة التخصصية ليحصل الفني الصحي على درجة البكالوريوس ومعادلة هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
واضاف وزير الصحة والسكان أنه في ظل حرص الوزارة على توسيع نطاق التطوير بمنظومة التعليم الصحي واستغلال مستشفيات التكامل الغير مستغلة تم تحويل 9 مستشفيات تكامل في 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية وهي مستشفيات البكاري بالجيزة وأبو سلطان بالاسماعيلية والبيهو بالمنيا والقناوية بقنا وميت محسن بالدقهلية وتزمنت ببني سويف وصفط الحرية بالبحيرة وباروط وبني حسين بأسيوط .
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن خطة تطوير التعليم الفني الصحي بالوزارة تشمل تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية والمقررات التي تتم دراستها داخل المعاهد حيث تكون الدراسة باللغة الإنجليزية من العام الأول، بالإضافة إلى مراعاة السياسات التعليمية المتبعة عالميا، مشيراً إلى التركيز على تطوير القائمين على العملية التعليمية لضمان إيصال المحتوى العلمي المطلوب للدارسين، كما تسمح المنظومة الجديدة للفنيين العاملين حاليا من خريجي المعهد الفني الصحي باستكمال سنوات الدراسة والحصول على درجة البكالوريوس.
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