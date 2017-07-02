محافظ القاهرة: قريبًا..حركة تنقلات بين موظفى الأحياء2017-07-02 15:04:29
ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻإﻟﺘﺤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،.
وأكد “المحافظ”، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍلأﺣﻴاء ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻗﻄﻌﻴﺎً ﺑﺄﻱ ﺇﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺇﺧﻼﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺲ ﻭﺧﻼﻓﻪ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ الى أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻀﺦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ . .
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ .
واشار ً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻟﻌﺪﺩ ( 43703 ) ﻣﺤﻞ ﺗﻢ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ( 26087 ) ﻣﺤﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ( 33629 ) ﻣﺤﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ .
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ( 4953) ﻣﺤﻀﺮ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻴﺌﻲ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣين.
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