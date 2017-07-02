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المتحدث العسكري: ضبط فردين تكفيريين شديدى الخطورة بوسط سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: ضبط فردين تكفيريين شديدى الخطورة بوسط سيناء

2017-07-02 14:52:53
أش أ

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط فردين تكفيريين شديدى الخطورة بوسط سيناء .
وقال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة -فى بيان -اليوم ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تواصل إحكام سيطرتها الأمنية على الطرق والمعابر لضبط العناصر التكفيرية والإجرامية .

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