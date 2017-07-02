يقوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواءالسيد نصر محافظ كفر الشيخ بافتتاح وتفقد أعمال التطوير لعدد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وفي إطار تطوير الأداء الحكومي والمنظومة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات شهد المهندس ياسر القاضي توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفر الشيخ تقوم من خلاله الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط بين المحافظة والجهات التابعة لها، وخدمات الـ ADSL ، الانترنت فائق السرعة، خدمات الواي فاي ونشرها في أماكن الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة خدمات مراكز خدمة العملاء، ومراكز البيانات، والفيديوكونفرنس.

وقع البروتوكول اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ و المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات.

كما شهد المهندس ياسر القاضي واللواء السيد نصر توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ بهدف ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: البوابة الالكترونية ونظام ادارة الشكاوى، ميكنة ادارة املاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، واستعراض اهم معالم المحافظة والخدمات المقدمة واماكن تقديمه. وتسري مدة عمل البرتوكول 3 سنوات حيث يقوم بتنفيذ المشروع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقع البروتوكول اللواءالسيد نصر محتفظ كفر الشيخ والدكتور/ محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي.

كما شهد السيد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ لدعم عدداً من المراكز المجتمعية التكنولوجية متكاملة الدامجة لخدمة أهالي المحافظة وتقديم الخدمات الجماهيرية بشكل ميسر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التدريب وبناء القدرات والخدمات الصحية واتاحة الوسائل المطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع.

وبموجب هذا البروتوكول المقرر تنفيذه خلال عامين بتكلفة تقديرية تصل الى 3 مليون جنيه سيتم تجهيز 5 مراكز مجتمعية تكنولوجية متكاملة لتدريب شباب المحافظة على استخدامات الحاسب الآلي، وتوفير الدعم الفني والبرامج المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى تجهيز 3 وحدات للعلاج عن بعد تكنولوجياً، وكذلك توفير التدريب المتخصص والتدريب من أجل التوظيف لتنمية المهارات التكنولوجية لشباب المحافظة.

وقع البروتوكول اللواء/ السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.

هذا ويقوم المهندس ياسر القاضي والسيد المحافظ بافتتاح مركز مبيعات وخدمة عملاء سنترال كفر الشيخ الرئيسي بحضور المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، كما سيتفقد السيد الوزير سير العمل والتطوير والتحديث بالسنترال الذي يقدم خدماته لأكثر من 55 الف مشترك عبر 17 سنترال رئيس وفرعي تابع، حيث تم احلال نسبة 56% من الشبكة على 68 كابينة MSAN) ) التي تتميز بتقديم خدمة وسعات أفضل للعملاء.

الجدير بالذكر أنه في إطار خطة الشركة المصرية للاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية في محافظات مصر المختلفة والاستعداد للتحول لمشغل اتصالات متكامل، يجري العمل حاليا لتطوير وتحديث الشبكات في 103 سنترال رئيس وفرعي في محافظة كفر الشيخ تخدم 121 ألف مشترك حيث تم إحلال نسبة 36% من الشبكة على 199 كابينة(MSAN)، ويحصل 49% من عملاء البيانات بمحافظة كفر الشيخ على خدماتهم عبر كبائن (MSAN ).

كما يفتتح المهندس ياسر القاضي واللواء السيد نصر يرافقهما عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد مركز الخدمات البريدية بكفر الشيخ، ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مطورة تكنولوجيا تقدم كافة الخدمات البريدية والمالية.

ويقدم المركز الجديد خدماته من خلال ١٤ شباك لتقديم الخدمات للعملاء، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والادوات التكنولوجية المتقدمة، كما تم تدريب العاملين به على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ويقوم المهندس ياسر القاضي بزيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء وسنترال بلطيم للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الذي يقدم خدماته من خلال 7 سنترالات رئيسية وفرعية تابعة، وقد تم احلال 5% من الشبكة على اجمالي عدد 3 كبائن MSAN.