نفى الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، ما تردد بشأن ظهور القناديل السامة في بعض الشواطئ المصرية.

وقال «فودة»، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «On Live»، اليوم الأحد، إن هناك أنواعا من القناديل السامة في العالم ولكن لا توجد في مصر نهائيًا، موضحًا أن أنواع القناديل المتواجدة في مصر أقصى شيء يمكن أن تفعله أن تلسع الجلد فقط.