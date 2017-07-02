"دبي الدولي" الأول عالميا من حيث نمو أعداد الركاب

تفوق مطار “دبي الدولي” خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي 2017، على مطارات كبرى في العالم كـ “هارتسفيلد أتلانتا” و”بكين العاصمة”، من حيث نمو إجمالي أعداد الركاب، حسبما ذكرت “روسيا اليوم”.

وسجل مطار دبي الدولي، خلال الفترة ما بين يناير، وأبريل الماضيين، نموا في أعداد المسافرين نسبته 7.8%، مقابل نمو بنسبة 2.9% سجله مطار بكين، و0.3% لمطار هارتسفيلد أتلانتا.

ويتصدر مطار دبي الدولي مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حركة الركاب الدولية والمحلية. لذلك يسعى مطار دبي إلى تحقيق الصدارة من حيث إجمالي حركة المسافرين، لا المسافرين الدوليين فقط.