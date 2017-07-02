توقع مجموعة “توتال” الفرنسية التي تقود كونسورسيوم مع شركة “سي ان بي سي اي” الصينية اتفاقا غداً الاثنين بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل كبير للغاز في ايران لتكون بذلك اول شركة غربية في هذا القطاع تعود إلى ايران، حسبما ذكرت اليوم وزارة النفط الايرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة انه سيتم توقيع الاتفاق الدولي لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الاثنين، في حضور وزير النفط ومدراء توتال والشركة الصينية وشركة بتروبارس الايرانية وكذلك رئيس مجلس ادارة المجموعة الفرنسية، باتريك بويانيه.

يشار الى انه تم التوقيع على اتفاق مبدئي في نوفمبر 2016 في طهران على ان يتم توقيع الاتفاق النهائي في 2017، ليبدأ الانتاج بعد 40 شهرا.

لكن بويانيه رئيس توتال كان اعلن في فبراير 2017 ان المجموعة ستنتظر لمعرفة سياسة ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيال ايران. وتأتي عملية التوقيع رغم الموقف العدائي لواشنطن والتصويت الأخير في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران.

وتستحوذ “توتال” على 50,1% من الكونسورسيوم تليها الشركة الصينية مع 30% بتروبارس الايرانية مع 19,9% حسبما كان أعلن غلام رضا مانوشهري نائب رئيس شركة النفط الإيرانية الوطنية التي تتبع لها بتروبارس.

تجدر الاشارة الى ان ايران وقعت، خلال الاشهر الاخيرة، العديد من الاتفاقات مع شركات اوروبية وأسيوية وروسية.

وتعد “توتال”، بعد رفع العقوبات على طهران، ثالث اكبر شركة فرنسية تعود الى ايران بعد مجموعتي “بي اس اي” و”رينو” لصناعة السيارات.