قررت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، مد أجل النطق بالحكم على 79 من أعضاء جماعة (الإخوان) الإرهابية بمركز ومدينة سوهاج متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر والعنف، بينهم 7 متهمين محبوسين، لجلسة 9 أغسطس المقبل.

وكانت أجهزة الأمن قد أحالت في عام 2016 المتهمين من مركز ومدينة سوهاج إلى النيابة العامة ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام، ومحاولة إحياء نشاطها، والدعوة للاضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف، والتحريض على التظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.