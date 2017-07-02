أعرب المدير الفني لفريق الأهلي حسام البدري عن استيائه من موعد إقامة مباراة فريقه أمام المصري، ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر الدوري الممتاز، مؤكدا أن الفريق يستعد لمباراته أمام القطن الكاميروني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان اتحاد الكرة قد حدد بعد غد الثلاثاء، موعدا لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز، في حين تعود بعثة الأهلي من زامبيا فجر غد الاثنين في رحلة طيران ستستغرق ما يقرب من 13 ساعة، عقب خوض مباراة زاناكو الزامبي.. ومن المفترض أن يسافر الفريق في نفس اليوم إلى الإسكندرية لخوض لقاء المصري.

ورفض البدري التعليق على موعد مباراة الأهلي أمام المصري، والذي حدده مسؤولو اتحاد الكرة بعد 24 ساعة فقط من عودة بعثة الأهلي من زامبيا، قائلا “لا تعليق”، مشددا على أنه سيستعد للقاء القطن الكاميروني فور وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة، من خلال برنامج إعداد بدني وفني مكثف.

وأوضح البدري أن القطن الكاميروني منافس لا يجب ولا يجوز الاستهانة به من أجل تحقيق الهدف من المباراة والفوز والصعود لدور الثمانية، مشيرا إلى أنه منافس يجب احترامه بغض النظر عن نتائجه في المجموعة ونتيجة الذهاب على أرضه، لأنه من الوارد أن يبحث عن التعويض لحفظ ماء الوجه، وسيلعب المباراة بمنتهى الجدية.

وعن مباراة زاناكو أمس السبت، أعرب البدري عن رضاه لأداء اللاعبين خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، مشيرا إلى أن الأهلي لعب على الفوز وحصد الثلاث نقاط بدليل الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل، لافتا إلى أن اللاعبين واجهوا سوء توفيق غريب خلال اللقاء.

من جهة أخرى، قرر البدري منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الإثنين بعد المشاركة في مباراة زاناكو، خوفا على اللاعبين من الإجهاد، حيث سيغيب عن المران جميع العناصر التي شاركت بشكل أساسي في المباراة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بكامل اللاعبين بعد غد الثلاثاء.