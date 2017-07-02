أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القيادة السياسية اتخذت اجراءات كثيرة لتمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ثقته في المرأة بتعيين 4 وزيرات قادرات على صنع القرار بالحكومة

وأوضحت السعيد خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل صباح الاحد ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تخصيص الدستور لنسبة ربع المجالس المحلية للمرأة من شأنه تكريس دورها السياسي.

واشارت إلى أن مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” يهدف الى تسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحة داخل وخارج مصر، مؤكدة أن للمرأة المصرية دور كبير في الوقوف بجانب الدولة عبر التاريخ.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ان نسبة البطالة في المرأة 24% وهي نسبة مازالت مرتفعة.