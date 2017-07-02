الأمن التركي يعتقل 208 عناصر من «داعش» في يونيو

أوقفت السلطات التركية خلال شهر يونيو الماضي 208 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في عموم البلاد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، شنّت الشرطة التركية وحرس الحدود وقوات الدرك (الجندرمة) سلسلة من العمليات الأمنية ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم “داعش” في عموم تركيا.

وتمكنت قوات الأمن خلال هذه العمليات من منع وقوع عدة تفجيرات انتحارية كان عناصر التنظيم بصدد تنفيذها ضد أهداف مدنية تركية.

وكشفت المعلومات ضبط الأمن والاستخبارات التركية، في ولاية هطاي 5 إرهابيين 3 منهم سوريون، بحوزتهم متفجرات أو يرتدون أحزمة ناسفة كانوا ينوون تنفيذ عمليات انتحارية داخل الأراضي التركية.

وفي ولاية صقاريا أوقف الأمن التركي مشتبهًا، تبين من خلال التحقيقات بأنه قيادي في التنظيم الإرهابي.