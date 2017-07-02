جهاز تنظيم الاتصالات: لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول2017-07-02 14:34:18
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% منذ عام مضى، 13% منها تم تطبيقها في حينها للعام المالي السابق، مشيرا إلي أنه تبقى 1% تم إرجاؤها للعام المالي الجاري.
وأضاف أنه بناء عليه فإن كل ما سيتم خصمه من رصيد كل كارت هو 1% فقط من أصل قيمته، مبينا أن كارت الـ10 يتم بيعه حاليا (شامل ضريبة القيمة المضافة 13%) بـ11 جنيها، ويمنح رصيد 10 جنيهات ورصيد إضافي 40 قرشا، لافتا إلى أنه بعد تطبيق المتبقي من ضريبة القيمة المضافة 1% كارت الـ10 سيتم بيعه بنفس السعر أي 11 جنيها، وسيمنح رصيدا 10 جنيهات أيضا، لكن سيتم خصم 10 قروش (1%) من الرصيد الإضافي ليكون 30 قرشا بدلا من 40 قرشا.
كما أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن نفس النسبة 1% سيتم خصمها من باقي الكروت بنفس الطريقة حسب قيمة الكارت.
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