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بعد الحظر.. نتنياهو يجيز اقتحام المسجد الأقصى
نتنياهو

بعد الحظر.. نتنياهو يجيز اقتحام المسجد الأقصى

2017-07-02 14:46:46
متابعات

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لضغوطات اليمين، وينوي السماح باستئناف اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى، بعد حظر دام لمدة عام ونصف العام، على أن يتم الشروع في الاقتحامات الأسبوع المقبل.

قرار نتنياهو جاء بعد مشاورات أجراها مؤخرًا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وتقرر نهائيًا أنه سيتم فى غضون الأيام المقبلة السماح للوزراء وأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد الأقصى مجددًا.

وسبق أن قدمت الشرطة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر، توصيات بإعادة السماح لأعضاء الكنيست بزيارة المسجد الأقصى المبارك، بعد منع استمر عامًا واحدًا.

وبموجب القرار، فيسمح لأعضاء الكنيست اليهود اقتحام المسجد الأقصى، ما يعني السماح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود، يهودا غليك، بمعاودة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.​

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