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هنية يلقي خطابا مهما خلال أيام
اسماعيل هنية ـحماس

هنية يلقي خطابا مهما خلال أيام

2017-07-02 14:44:20
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ذكرت تقارير إعلامية فلسطنية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيلقي خطابا مهما خلال أيام.

وحسب مصادر مقربة من حركة حماس إن خطاب هنية سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين وأنه سيتحدث فيه عن الكثير من القضايا، بحسب “صوت فتح”.

من جهته، قال إبراهيم المدهون المحلل السياسي المقرب من حركة حماسعبر صفحته على “فيس بوك”، أن خطاب هنية المنتظر سيحمل رسائل داخلية وخارجية وإقليمية سيوضح من خلالها الكثير من التفاصيل بشأن رؤى وإستراتيجيات حماس خلال المرحلة المقبلة.

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