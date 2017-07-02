ذكرت تقارير إعلامية فلسطنية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيلقي خطابا مهما خلال أيام.

وحسب مصادر مقربة من حركة حماس إن خطاب هنية سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين وأنه سيتحدث فيه عن الكثير من القضايا، بحسب “صوت فتح”.

من جهته، قال إبراهيم المدهون المحلل السياسي المقرب من حركة حماسعبر صفحته على “فيس بوك”، أن خطاب هنية المنتظر سيحمل رسائل داخلية وخارجية وإقليمية سيوضح من خلالها الكثير من التفاصيل بشأن رؤى وإستراتيجيات حماس خلال المرحلة المقبلة.