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القبض على مسئول بشركة النصر للبترول بالسويس اثناء تقاضيه رشوة
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

القبض على مسئول بشركة النصر للبترول بالسويس اثناء تقاضيه رشوة

2017-07-02 14:47:54
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية ظهر الْيَوْمَ القبض على “م. ف” مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة النصر للبترول بالسويس، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 250 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص مقابل الموافقة على توريد مستلزمات بقيمة حوالي 1.5 مليون جنيه.

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