أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، تشكيل الفريق لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل إيناسيو، الاعتماد على الثنائي حسام باولو والنيجيري ستانلي، في هجوم الزمالك، فيما يتواجد شوقي السعيد في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: “أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وشوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي (الونش) ومحمد ناصف في الدفاع، ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومحمود عبد الرازق (شيكابالا* في الوسط، وستانلي وحسام باولو في الهجوم”.

واستبعد إيناسيو، الثلاثي “محمد إبراهيم وحسني فتحي وأحمد أبو الفتوح” من قائمة الزمالك، حيث يعاني محمد إبراهيم من إصابة بكدمة تعرض لها خلال مران الفريق في زيمبابوي، فيما جاء استبعاد أبو الفتوح وفتحي لأسباب فنية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، “عمر صلاح ومحمد مجدي ومحمود عبد العاطي (دونجا) وأيمن حفني وصلاح ريكو وإيمانويل مايوكا ومصطفى فتحي”.