قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 20 إرهابيا بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.

وكانت المحكمة قد سبق وأحالت في شهر أبريل الماضي أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في القضية التي أعيدت فيها محاكمة 156 متهما.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم كل من المتهمين (سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل وأحمد محمد الشاهد ووليد سعد أبو عميره وشحات مصطفى محمد علي ومحمد رزق أبو السعود وأشرف السيد رزق العقباوي وأحمد عويس حسين حموده وعصام عبد المعطي أبو عميره وأحمد عبد النبي سلامه فضل وبدر عبد النبي محمود جمعه وقطب سيد قطب أحمد وعمرو محمد السيد عمر وعزت سعيد محمد العطار وعلي السيد علي قناوي وعبد الله سعيد علي عبد القوي ومحمد عامر الصعيدي وأحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي عياط وعرفات عبد اللطيف إبراهيم أحمد ومصطفى السيد محمد يوسف).