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شاهد.. محمد رمضان مع جمال السادات
محمد رمضان في فيلم - جواب اعتقال

شاهد.. محمد رمضان مع جمال السادات

2017-07-02 18:09:07

نشر النجم محمد رمضان صورة جمعته بالمهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، محمد أنور السادات أثناء مشاهدة فيلم “جواب اعتقال” فى أحد دور سينما التجمع الخامس.
وعلق رمضان على الصورة عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، قائلا :” قبل عرض فيلم جواب اعتقال..امس مع المهندس جمال السادات .. نجل بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات”.

وحضر مع رمضان شقيقه محمود والمنتج عماد زيادة والمنتج جابى خورى، والفنان أشرف مصيلحى والسيناريست محمد عبد المعطى والإعلامى مفيد فوزى، ومن عائلة السادات تواجد جمال السادات، ولبنى السادات، والابنة جيهان السادات وعدد آخر من أفراد العائلة.

فيلم «جواب اعتقال» طرح فى السينمات مساء السبت الماضى وهو بطولة محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربينى، سيد رجب، صبرى فواز، محمد عادل، محمد دسوقى، صبرى عبد المنعم ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

محمد رمضان وجمال السادات

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